ÖSO, Münbiç’i kuşattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç'te bulunan PKK/YPG terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmeyi planladığı operasyon öncesinde cephe hatlarında sıcak anlar yaşanmaya başladı. El Bab - Münbiç cephe hattında bulunan Boughaz (Boğaz) Köyü yakınlarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile teröristler arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG'li teröristlerin açtığı taciz atışlarına, ÖSO da Doçka ve uçaksavar gibi ağır silahları da kullanarak karşılık veriyor.



'MİSLİYLE CEVAP VERİYORUZ'

El Bab'ın Arima Kasabası'na bağlı Boğaz Köyü, PKK/YPG ve ÖSO arasında sınır hattını oluşturuyor. ÖSO, Boğaz Köyü'nün hemen karşısındaki Ulaşlı Köyü'nde konuşlanmış bulunuyor. 300 sivilin yaşadığı köyün Boğaz Köyü'ne bakan uç evleri siper olarak kullanıyor. Teröristlerin işgalindeki Boğaz Köyü'nde ise siviller yaşamıyor. PKK/YPG'liler tarafından boşaltılan köyün kontrolünü teröristler yapıyor. Bölgedeki son gelişmeleri SABAH'a değerlendiren Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud, "ÖSO savaşçıları cephe hattına 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Ulaşlı Köyü de teröristlerle zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı bir nokta. Teröristlerin taciz ateşlerine misliyle cevap veriyoruz" diye konuştu. Teröristlerin işgalindeki Boğaz Köyü'nde yaşayan siviller de PKK/ YPG'li teröristlerin gelmesiyle birlikte ÖSO kontrolündeki çevre köylerine kaçtı. O sivillerden biri olan Muhammet Feyat da şunları söyledi: "Teröristler gelince evimizi bırakıp Ulaşlı'ya geçtik. Büyüklerimiz Münbiç tarafında kaldı. Yıllardır görüşemiyoruz. Evlerimiz teröristler tarafından yıkılmış, yakılmış. Bizim gibi parçalanan yüzlerce aile var. Artık evimize yurdumuza dönmek istiyoruz."



ÇEKİLME YOK

Öte yandan Suriye rejimi, Münbiç bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerden bir kısmının çekildiğini duyurdu. Önceki gece yapılan açıklamada, "400 militan Münbiç'ten ayrıldı" denildi. Yerel kaynaklar ise teröristlerin Münbiç'den çekildiği iddialarını yalanladı.



TRUMP: YPG-İRAN İLİŞKİSİNDEN RAHATSIZIM

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'nın İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını belirterek, "Onlardan satış yapmamalarını istedik" dedi. Trump, kabine toplantısında, Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. New York Times gazetesinin, kendisinin, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 4 ay içinde çekilme talimatı verdiği iddiasını yanıtlayan Trump, "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz" dedi. Bu arada YPG/PKK'ya destek veren ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava operasyonunda 11 sivil hayatını kaybetti.



MUHALİFLER İLE HTŞ ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Surıye'de gerilimi azaltma bölgelerinden olan İdlib'de Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki Nureddin Zengi grubu ile terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ örgütü arasında 3 gündür süren çatışmalarda ölenlerin sayısı 50'yi geçti. Çatışmaların dün İdlib'in kuzeybatısına doğru kaydığı öğrenildi. HTŞ militanlarının 11 köyü ele geçirdiği iddia edildi.

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