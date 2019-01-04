Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki

"SC-01, 04 Ocak 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Verdiği Mülakatta Kullandığı İfadeler Hakkındaki Bir Soruya Cevabı" başlığıyla yayınlanan resmi açıklama şöyle:

BİLGİ EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlıkla sürdürecektir. Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez.Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz.

Türkiye, gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye'nin evsahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır."