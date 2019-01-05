Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD öncülüğündeki koalisyon Şiife'de katliam yaptı

öncülüğündeki koalisyon 'de katliam yaptı

ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (), öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'un beldesinde sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 18:44
ABD öncülüğündeki koalisyon Şiife'de katliam yaptı

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalındaki Şiife beldesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında yaşanan sivil kayıplar "katliam" olarak nitelendirildi.

"ÖNE SÜRÜLEN GEREKÇELERİ REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "SMDK olarak sivil kayıplara yol açan saldırıları kınıyoruz. Koalisyonun saldırıları sonucu yaşanan katliamlara ilişkin öne sürülen gerekçeleri reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivil kayıplara yol açan koalisyon saldırılarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, koalisyonun DEAŞ'ı hedef alan saldırılarının sivilleri hedef almaması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Şiife beldesine önceki gün düzenlediği hava saldırısında en az 11 sivil hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD öncülüğündeki koalisyon Şiife'de katliam yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN