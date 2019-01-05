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: Suudi soruşturması yeterli değil

Giriş Tarihi: 5.1.2019
BM: Suudi soruşturması yeterli değil
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da önceki gün görülmeye başlayan davayı takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." dedi. Kaşıkçı davasını takip ettiklerini ancak bunu yeterli bulmadıklarını aktaran Shamdasani, Suudi yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.
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BM: Suudi soruşturması yeterli değil
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