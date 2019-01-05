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'dan 45 ülkeye muafiyeti

Cumhurbaşkanı Şevket 'in imzaladığı kararnameyle 45 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli muafiyeti tanıdı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 20:00
Özbekistan'dan 45 ülkeye vize muafiyeti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından bugün imzalanan Özbekistan'da turizmi geliştirmeye ilişkin yeni kararname ile 1 Şubat 2019'dan itibaren 45 ülke vatandaşlarına 30 gün süreli vize muafiyeti uygulanmaya başlanacak.

İŞTE O ÜLKELER...

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren Avustralya, Avusturya, Andorra, Arjantin, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Belçika, Brezilya, Brunei, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İzlanda, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Monako, Moğolistan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbıstan, Slovakya, Slovenya, Şili, Vatikan, Yeni Zelanda ve Yunanistan vatandaşlarına 30 gün süreli vizesiz Özbekistan seyahati imkanı sağlanacak. Bu kararname ile, Özbekistan'ın vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdığı ülkelerin sayısı 63'e ulaştı.

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Özbekistan'dan 45 ülkeye vize muafiyeti
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