"PKK ve Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, TRT World'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

"PKK ile Esed rejimi arasında kesinlikle koordinasyon var"

Silo, SDG altında örgütlenen PKK'lıların Türkiye'de askeri karakollara saldırdığını söyledi. PKK'nın Suriye kolu elebaşlarından Şahin Cilo'nun korumalarından birinin de karakol saldırsında öldüğünü belirtti.

"SİLAHLARI GERİ VERECEĞİMİZE DAİR BİR KAĞIT İMZALAMADIK"

Silo, ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların akıbetiyle ilgili de konuştu.

"Ben silahları almakla görevli kişilerden biriydim. Tek yaptığımız kağıt imzalamaktı. Eskiden silahları alırdık yarı Türk yarı Kürt olan ve Arapça bilmeyen Safkan adlı bir PKK'lı bütün silahları özel bir depoya kaldırırdı. ABD bunu inkar ediyor. Bu silahları geri vereceğimize dair bir kağıt imzalamadık. Silahların büyük kısmı ya terör örgütü PKK'nın depolarında ya da Kandil'e götürüldü."

"DÜNYAYI GEZEN BÜTÜN PKK ELEBAŞLARI SURİYE PASAPORTU TAŞIYORLAR"

ABD ve Batılı ülkelerinin terör örgütünü kullanmak istediğini belirten Silo, Esed rejimi ve terör örgütü arasındaki ilişki hakkında da konuştu.

"SDG'de olduğum günlerde bir halkla ilişkiler ofisi vardı. Bu ofis PKK ile Suriye rejimi arasında tüm ilişkileri koordine ediyordu. Dünyayı gezen bütün PKK elebaşları Suriye pasaportu taşıyorlar. Şu anda PKK ile Suriye rejimi arasında kesinlikle bir koordinasyon var."

"YPG, ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR"

YPG'nin çocukları zorla silah altına alması ve demografik yapıyı güç kullanarak değiştirdiğine dair de çarpıcı ifadeler kullananan Silo, "12 yaşında bir erkek çocuğunu gördüğümde şaşırdım. Şahin Cilo ve çevresindeki kişilerle birlikteydi. Münbiç'ten Arap kızlar da vardı. Demografik yapıyı değiştirme konusuna gelince bölgede insanların yerlerinden edildiğini ve yağmalandığını birçok kez gördüm" dedi.

Silo, Arap köylerinin de terör örgütü tarafından yerle bir edildiğini halkın bölgeden sürüldüğünü ifade etti.