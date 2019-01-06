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Darbeci Sisi’den ile işbirliği itirafı geldi

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Darbeci Sisi’den İsrail ile işbirliği itirafı geldi
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı 2013'te darbe yapan Abdulfettah es-Sisi verdiği röportajdan pişman oldu. ABD merkezli CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programına konuk olan Sisi, ülkesinin Sina'da İsrail ordusu ile işbirliği yaptığını itiraf etti. Sisi ayrıca sunucunun yönettiği Mısır'daki 60 binden fazla muhalifin tutuklanmasıyla ilgili soruyu da geçiştirdi. CBS kanalı Mısırlı yetkililerin, programın yayınlanmasını istediğini ancak kendilerini kabul etmediğini duyurdu.
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Darbeci Sisi’den İsrail ile işbirliği itirafı geldi
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