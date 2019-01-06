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Komünizmin zengin çocuğu

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Giriş Tarihi: 6.1.2019
Komünizmin zengin çocuğu Tony Castro
Küba'nın efsane lideri Fidel Castro'nun torunu Tony Castro, lüks yaşantısı ile İngiliz basının dikkatini çekti. İngiltere merkezli tabloid gazetesi Daily Mail son zamanlarda "Zenginlerin Çocukları" şeklinde Instagram'da lüks yaşantılarının fotoğraflarını paylaşan milyonerlerin çocuklarına gönderme yaparak Tony Castro'nun karelerini sayfasına taşıdı. "Komünizmin zengin çocukları" başlığı ile verilen haberde mankenlik yaptığı bilinen Tony Castro'nun (20) tatillerden paylaştığı fotoğraflara yer verildi. 2008'e kadar Komünist Parti liderliğini sürdüren Fidel Castro 2016'da vefat etmişti.
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Komünizmin zengin çocuğu Tony Castro
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