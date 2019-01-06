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tahtı bırakıyor!

Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 6.1.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 14:38
Malezya Kralı tahtı bırakıyor!

Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.

En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

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Malezya Kralı tahtı bırakıyor!
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