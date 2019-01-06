Mavi yüzgeçli orkinos rekor fiyata satıldı

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Japonya'da her yıl geleneksel olarak yapılan ton balığı açık artırmasında bu yılın ilk satışında rekor kırıldı. Ülkesinde "ton balığı" kralı olarak bilinen sushi restoranı sahibi Kiyoshi Kimura, tam 3.1 milyon dolar ödeyerek balığın sahibi oldu. Böylece 278 kilogramlık mavi yüzgeçli balık, şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı balık oldu. Kiyoshi Kimura, "İyi bir balık aldım. Fiyat kafamdakinden biraz yüksek ama müşterilerimize bu mükemmel balığı yedirmek istiyorum" dedi. Bir önceki rekorun da sahibi olan Kimura, 2013 yılındaki açık artırmada bir balığa 1.4 milyon dolar ödemişti. Rekor fiyatla satın alınan mavi yüzgeçli orkinos, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın tehlike altında bulunan türler listesinde yer alıyor.