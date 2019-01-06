Neo-Naziler sokağa indi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dason aylarda gittikçe artan aşırı sağ akımların artık sokaklara taştığı ortaya çıktı. Alman Deutsche Welle ajansının haberine göre Bavyera eyaletinin Amberg kentinde Neo-Nazi grupların "sokakta asayişi sağlamak ve vatandaşları korumak" üzere devriye gezdiği belirtildi. Habere göre aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Nürnberg yapılanmasının Amberg'deki saldırıdan sonra Facebook sayfasında, üzerlerinde "Koruma alanları sağlıyoruz" yazılı kırmızı yelekler giyen dört kişiyi Amberg sokaklarında dolaşıyorken gösteren fotoğraflar paylaştı. Neo-Nazi'lerin Amberg'de alkollü sığınmacıların sokaktan geçenleri darp ettiği iddiaları üzerine sokağa çıktığı kaydedildi. Haberde ayrıca yaşananların suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin kolaylaştırılması tartışmaları yeniden alevlendirdiği belirtildi.