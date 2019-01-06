New York’un 5 katı büyüklüğünde anten

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Dünyanın en büyük teleskopunu yapan Çin, şimdi de devasa boyutta bir anten inşa etti. New York şehrinin neredeyse 5 katı büyüklüğündeki projenin kurulumu 13 yılda tamamlandı. Deprem ve mineral tespiti amacıyla inşa edildiği belirtilen anten sayesinde derin sulardaki denizaltılar ile yüzeye çıkarmadan 100 metre derinlikte iletişim kurulabilecek. Askeri haberleşmeyi kolaylaştıracak sistem sayesinde düşman hareketleri engellenebilecek.Söz konusu sistem ile bakır izolasyon yoluyla toprağı elektrikleyip, radyo sinyalleri göndererek Dünya'nın bu sinyalleri yansıtması sağlanıyor. Antenin gizliliği konusunda çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken bilgi sızmaması için projede çalışan bilim insanları 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor. Hakkında kısıtlı bilginin paylaşıldığı anten sisteminin, Orta Çin'de bir bölgede yer aldığı tahmin ediliyor.South China Morning Post gazetesinde yer alan haberde, sistemin potansiyel sağlık riskleri konusunda endişeler yarattığı ifade edildi. Antenin 0.1 ila 300 hertz bandında düşük frekanslı radyo dalgaları yani elektro manyetik sinyaller (ELF) yayacağını belirttildi. Ancak bilim insanları bu boyuttaki sistemin sağlık ve çevre için ciddi zararlar doğurduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, ELF dalgalarını kanserle ilişkilendiriyor. Araştırmalar ELF dalgalarına maruz kalmanın, çocukluk lösemisiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dalgalar uyku bozukluğu, depresyon, beyin ve meme tümörü, intihar gibi problemlere neden oluyor.