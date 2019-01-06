Suriye’de geçen yıl 223 katliamda 2 bin 741 sivil öldü

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Suriyeİnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen yıl büyük kısmı Beşar Esad rejimi ve destekçilerince gerçekleştirilen 223 katliamda, yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu toplam 2 bin 741 sivilin öldüğünü bildirdi. SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybettiği ve "katliam" olarak nitelendirdiği olaylara ilişkin 2018 raporunu yayımladı. Ağın raporunda, 2018'de Esad rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve diğer taraflarca işlenen 223 katliamda, 826'sı çocuk, 565'i kadın toplam 2 bin 741 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.