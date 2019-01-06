Suudi Arabistan'da boşanan kadınlara kısa mesaj

Suudi Arabistan'da kocaları tarafından habersiz bir şekilde boşanan kadınlar için yeni bir düzenleme getirildi.

Riyad yönetimi, haklarında boşanma davası açılan kadınların cep telefonuna mesajgönderecek.

Atılan adım kadın hakları için önemli bir gelişme gibi görülse de, ülkede halen medeni hukuk düzenlemeleri tartışılıyor.

Suudi Arabistan'da geçen yıl araba kullanmalarına izin verilen kadınların halen birçok şeyi yalnız başlarına yapmaları yasak. Yalnız başına seyahat, evlenmek, pasaport başvurusu yapmak, banka hesabı açmak gibi birçok şey, kadınların kocaları, babaları veya kardeşlerinden izin almalarıyla mümkün.