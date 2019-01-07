Son Dakika: ABD heyeti Ankara'da

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve beraberindeki ABD'li heyet Ankara'ya geldi!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

İŞTE MASADAKİ KONULAR!

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra yarın Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

MÜNBİÇ MUTABAKATININ NETİCELENDİRİLMESİ

Türk ve Amerikalı yetkililer arasında ele alınacak konuların başında Münbiç geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de Bolton'un heyetinde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra çekilmenin koordinasyonu önem taşıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğini savunuyor.

Türk tarafı ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor.

Ankara, rejimin ilçeye örgütü himaye edeceği bir senaryoya karşı Washington'ı uyarmıştı. Rejimin, ABD'nin hamlesinden kısa süre sonra ilçeye girdiğini ve bayrağını astığını iddia etmesi, Ankara'nın haklı olduğunu göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ABD'nin sağladığı silahların geri alınması sözünün tutulması da Ankara'nın öncelikleri arasında bulunuyor. Türkiye, ABD'nin tahkim ettiği cephaneliklerin ve üslerin YPG'ye bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

ABD ARAÇLARI MÜNBİÇ'TE DEVRİYEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan AA, Münbiç'te devriye gezen ABD askeri araçlarını görüntüledi.

Görüntülere, ABD bayrağı taşıyan zırhlı araçların peş peşe ilçe merkezindeki sokaklarda dolaşması yansıdı.

Diğer yandan Münbiç mutabakatı uyarınca Türkiye ve ABD, 1 Kasım'dan bu yana 10 ortak devriye gerçekleştirdi. Faaliyetin sonuncusu 5 Ocak'ta yapıldı.

DEAŞ İLE MÜCADELE BELİRSİZLİĞİ

Bolton'ın Suriye'den güçlerin çekilmesinin DEAŞ'ın yenilmesi şartına bağlı olduğunu söylemesi, DEAŞ ile mücadeleye ilişkin bir belirsizliği de beraberinde getirdi.

DEAŞ, Suriye'de biri iki ayrı bölgede varlık gösteriyor. Bunlardan biri, Deyrizor'da Fırat'ın doğusunda, YPG/PKK'nın çatıştığı iki belde ve diğeri ise Fırat'ın batısında rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde bulunan küçük bölge.

Bolton'ın DEAŞ'ın yenilmesinden kastının Deyrizor'daki iki bölge olup olmadığı merak ediliyor. Kasıt, rejimin kontrolündeki bölgeyi de içeriyorsa, o durumda da oradaki DEAŞ ile kimin mücadele edeceği sorusu beliriyor.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DESTEK TALEBİ

Terör örgütü FETÖ ile mücadele de Türk tarafının görüşmelerde önem vereceği bir başka konu olacak.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün ABD'deki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şeklide destek verilmesi Ankara'nın önceliklerini oluşturuyor.

Fetullah Gülen başta olmak üzere örgütün elebaşlarının iadesi de Türkiye'nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor.