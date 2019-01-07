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'den 'a hava saldırısı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:09
- Ülkede NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin Faryab kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kurgan ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin öldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Kurgan'ın Tokuzderek bölgesindeki Taliban kampını hedef aldı��ını belirtti.

Saldırıda 14 militanın öldürüldüğünü ifade eden Rezai, sivil kayıplarıyla ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

Bölge sakinlerinden İhsan Mahdum ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda babasının ve 3 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban henüz açıklama yapmadı.

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ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
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