Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

'daki okullarının TMV'ye devri tamamlandı

'ın Lahor kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () bağlı 8 okulun 'na (TMV) devir işlemleri tamamlandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 16:08
Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da bugün yapılan temaslar sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin aralık ayında aldığı karar doğrultusunda okulların devri gerçekleşti.

Türk ve Pakistan bayrakları ile TMV flamalarının asıldığı okullarda eğitime ara verilmeden devam edildi.

Okulları devralan heyette bulunan TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda görev yapanlar ile öğrenciler tarafından hoş karşılandıklarını, temaslar sona erdiğinde ise İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşıyla uğurlandıklarını anlattı.

Lahor'daki okulların bağlı olduğu ana kampüste sorunsuz bir devir işlemi gerçekleştiğini kaydeden Batur, "Biz normal şartlarda İslamabad'da bütün ülkedeki devir işlemlerini gerçekleştirmiştik ancak eyaletlerde farklı bazı prosedürlerin izlenmesi gerekiyor. Eyalet başbakanının görevlendirdiği kişilerle birlikte geldik ve işlemleri tamamladık." diye konuştu.

Okul çalışanlarıyla bir toplantı yapıldığını da söyleyen Batur, Pakistanlı öğretmenleri TMV ve eğitim anlayışı hakkında bilgilendiklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN