Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Sarı yelekliler eyleminde polisleri yumruklayan eski boksör gözaltına alındı

Sarı yelekliler eyleminde polisleri yumruklayan eski boksör gözaltına alındı

'da sekiz haftadır süren 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında eski bir boksör, polislere yumruklarla saldırdı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 17:44
Sarı yelekliler eyleminde polisleri yumruklayan eski boksör gözaltına alındı

Paris'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin, 2007 yılı yarı ağır siklet Fransa boks şampiyonu olan Christophe Dettinger olduğu tespit edildi.

Paris'te Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında 5 polis göz yaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi köprü üzerinde zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayarak polislerin karşısına çıkan 37 yaşındaki boksör, zırhlı ve kalkanlı polislere yumruklarla saldırdı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Dettinger gözaltına alındı ve adalet sistemi tarafından davranışlarından ötürü yargılanacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarı yelekliler eyleminde polisleri yumruklayan eski boksör gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN