Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

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İbrahim Kalın'ın konuşmasından satırbaşları

Biz ABD ile müttefiklik ilişkisi çerçevesinde bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği önem arz etmektedir.

Suriye sınırı bütün terör örgütlerinden temizlenmelidir.

DEAŞ ile mücadelede duraklama söz konusu değil.

YPG/PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz

"Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik."

"(ABD heyetiyle görüşme) Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık."

"Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz."