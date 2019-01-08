Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Katar krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti

krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti

Bakanlığında özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin 'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan istifa ettiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 23:37
Katar krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığının taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığında göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken, Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar krizi üzerinde çalışan ABD özel temsilcisi istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN