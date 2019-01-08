Münbiçliler, YPG’den bıkmış durumda

BBC, Suriye'de terör örgütü YPG'nin işgali altında olan ve çoğunluğu Araplardan oluşan Münbiçlilere mikrafon uzattı. "Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş boyunca 3 kez el değiştiren, ülkenin kuzeyinde ve Türkiye sınırınan 30 kilometre uzaklıktaki Münbic kentine kimin hâkim olacağı, Trump'ın ABD askerlerini ülkeden çekme kararı sonrası yeniden gündemde" denilen haberde, kentin ciddi bir kesiminin Türkiye destekli muhalifleri desteklediği aktarıldı. YPG'li teröristleri ve idarecileri insan hakları ihlâlleri ve ayrımcılıkla suçlayan Arapların, Türkiye destekli muhalifleri istedikleri kaydedildi. Münbiçliler ayrıca sadece terör örgütü YPG'ye tepki göstermedikleri, aynı zamanda Esad rejimini istemedikleri belirtilen haberde, 7 yıldır rejimin ordusunda savaşmamak için askere gitmekten kaçan gençlerin de YPG'nin şehrin kontrolünü Şam rejimine bırakmasından korktuğu belirtildi. Haberde, kentin çoğunluğunun ise barış ve istikrardan yana olduğu da vurgulandı.



'ÇEKİLME KONUSUNDA KARARLIYIM'

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu yineledi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Başkanlık koltuğuna oturduğunda, Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünün DEAŞ'ın kontrolü altında olduğunu ancak kendi döneminde DEAŞ'ın Irak'tan tamamen silindiğini, Suriye'de ise az sayıda kaldığını hatırlattı. Trump, "Artık Suriye'den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim" dedi. New York Times gazetesinde yayımlanan ve Suriye'de çekilme planında çelişkiler olduğu iddia edilen habere de tepki gösteren Trump, "DEAŞ ile savaşmaya devam ederken, uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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