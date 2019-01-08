Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı

Filistinli yetkililer, Mısır tarafında bekleyen Filistinlilerin sayısının fazla olması nedeniyle geçişin geç saatlere kadar sürmesini beklediklerini aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı dün akşam Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.

Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından dün Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı.

Gazze'deki birçok Filistinli grup alınan kararın kabul edilmez olduğunu ve var olan bölünmüşlüğü daha da güçlendireceği eleştirisinde bulunmuştu.

Hamas, Ekim 2017'de imzalanan uzlaşma anlaşması çerçevesinde aynı yılın kasım ayında Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Filistin yönetimine devretmişti.

KAPININ YENİDEN ÇİFT TARAFLI OLARAK AÇILIP AÇILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.

Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Hamas'ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.