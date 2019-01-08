Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ruslarla tam saha koordinasyon

Ruslarla tam saha koordinasyon

Türkiye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 'yi görüşmek için Ankara'ya geldiği sırada Moskova ile stratejik bir adım attı. TSK, Ruslarla askerden askere özel hat kurdu. Türk Genelkurmayı ile Rus Genelkurmayı'nın alandaki askeri yetkilileri düzenli olarak temaslarda bulunuyor

ERKAM ÇOBAN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Ruslarla tam saha koordinasyon

ABD'nin Suriye'deki güçlerinin çekileceğini açıklaması üzerine Ankara, Washington ve Moskova hattında stratejik koordinasyon diplomasisi yürütmeye başladı. Operasyon noktasında geç kalmak istemeyen Türkiye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'yi görüşmek için Ankara'ya geldiği sırada Moskova ile stratejik bir adım attı. TSK, Ruslarla askerden askere özel hat kurdu. Türk Genelkurmayı ile Rus Genelkurmayı'nın alandaki askeri yetkilileri düzenli olarak temaslarda bulunuyor. Bölgedeki süreci koordineli yürütmek ve düzenli olarak temas sağlamak için gerçekleştirilen hat ile işbirliği mekanizması işletmeye başladı. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki güven ilişkisinin önemine işaret eden yetkililer, "Ruslar, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, bölgede terörle mücadele ve istikrar için bulunduğumuzu, Suriyelilerin evlerine dönmelerine teminat verdiğimizi kabul ediyor. İ Türkiye'yi kaybedecek hamlelerden kaçınıyorlar. Siyasi sürecin hızlanması için Ankara'nın katkısını önemsiyorlar" dediler.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruslarla tam saha koordinasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN