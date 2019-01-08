Ruslarla tam saha koordinasyon

ABD'nin Suriye'deki güçlerinin çekileceğini açıklaması üzerine Ankara, Washington ve Moskova hattında stratejik koordinasyon diplomasisi yürütmeye başladı. Operasyon noktasında geç kalmak istemeyen Türkiye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'yi görüşmek için Ankara'ya geldiği sırada Moskova ile stratejik bir adım attı. TSK, Ruslarla askerden askere özel hat kurdu. Türk Genelkurmayı ile Rus Genelkurmayı'nın alandaki askeri yetkilileri düzenli olarak temaslarda bulunuyor. Bölgedeki süreci koordineli yürütmek ve düzenli olarak temas sağlamak için gerçekleştirilen hat ile işbirliği mekanizması işletmeye başladı. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki güven ilişkisinin önemine işaret eden yetkililer, "Ruslar, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, bölgede terörle mücadele ve istikrar için bulunduğumuzu, Suriyelilerin evlerine dönmelerine teminat verdiğimizi kabul ediyor. İ Türkiye'yi kaybedecek hamlelerden kaçınıyorlar. Siyasi sürecin hızlanması için Ankara'nın katkısını önemsiyorlar" dediler.

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