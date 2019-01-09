2 Türk kızını öldürmüştü! Cinayet anını böyle anlattı

Ukrayna'da tıp fakültesinde okuyan 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emniyette susma hakkını kullanan Çökmez, savcılıkta ve mahkemedeki ifadesinde iki genç kızı neden öldürdüğünü, cinayetin öncesinde, o anda ve sonrasında neler yaptığını anlattı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Buket Yıldız'ın kız arkadaşı olduğunu öne süren Çökmez, "Hayatta tutunacak tek dalımdır" dedi.

Genç kızın, Ş.A. isimli kişiyle görüştüğünü iddia eden Çökmez, 31 Aralık akşamı daha önce 1.5 ay kaldığını iddia ettiği Yıldız'ın evine gittiğini söyleyerek, "Neden benimle birlikte olmuyorsun" diye sorduğunu, Yıldız'ın "Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim" diye bağırdığını anlattı.