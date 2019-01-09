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'da Taliban karakola saldırdı: 13 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 11:06

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak'taki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Farhad, saldırının ardından gönderilen destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban ise saldırıda 24 asker ve polisin öldüğünü iddia etti.

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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 13 ölü
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