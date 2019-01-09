Çalışana ‘uyku molası’ teşviki

BUGÜN NELER OLDU

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu ortaya çıktı. Ülkede işverenler, uykusuz çalışanların daha fazla zarara yol açtığı gerekçesiyle, çalışanların gün içinde alınan uyku molasını işin bir parçası olarak görmesini hedefliyor. İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılıyor. Geçen yıl, Nextbeat isimli IT servis sağlayıcısı bir şirket, başkent Tokyo'daki merkezinde biri erkeklere biri kadınlara özel olmak üzere iki "stratejik uyku odası" hazırladı. Odaların yalıtımı dışarıdan ses gelmesini engelleyecek şekilde yapıldı ve yataklar konuldu. Uyku getiren çayların demlendiği odalara bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletleri sokmak yasak.Japon Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Nextbeat Yönetim Kurulu üyesi Emiko Sumikawa, "Gün içinde uyumak bir insanın verimliliğini iyi bir diyet ve antrenman kadar yükseltiyor" dedi. Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112.5 saat fazla mesai) kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.