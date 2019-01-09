Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

"Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan, bu kadar angaje olduktan sonra, ayrılmaları da zor oluyor.

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

Suriye'de en önemli süreç, siyasi süreç. Siyasi süreçte de belli aşamaya geldik.

İDLİB MUTABAKATI

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir.

IRAK CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ

PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık. Irak'ın inşasında bizden beklenti yüksek.

SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE

Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak. Rusya'daki üçlü zürve için hazırlıkları sürdürüyoruz.

AB İLE İLİŞKİLER

Daha pozitif yaklaşım için iki tarafın da çabaları var. AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirme adımı atıyoruz.

YEMEN'DE İNSANİ KRİZ

Savaşın bitmesi konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz.