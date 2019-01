- Fransa hükümeti protestocuları cezalandıracak yasal düzenleme yapmaya hazırlanıyor

- Fransa'da büyüme oranında düşüş bekleniyor



PARİS (İHA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yeleklilerin hükümete karşı yürüttüğü protestoların 7. haftasında izinsiz gösterilere katılanları cezalandıracak yasal düzenlemeleri destekleyeceklerini açıkladı. Philippe, hükümetinin gösterilerde sarı yelek giymeyi ve maske takmayı engellemek için kanun tasarısı hazırlamak istediğini söyledi.

Philippe, ayrıca beklenen yeni gösteri dalgası için 80 bin güvenlik görevlisinin konuşlandırılacağını kaydetti. Protestocular geçtiğimiz hafta sonu forkliftle bir hükümet binasının kapısını kırmış ve içeri girmişti.

Fransa'daki protestolar yakıt zammına karşı 17 Kasım'da Fransa genelinde sarı yelek giyen ve kendilerine 'Gilet Jaunes' diyen Sarı Yeleklilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi hayatını kaybetti ve en az bin 400 kişi de yaralandı. Güvenlik kuvvetleri ülke genelinde 5 bin 339 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 815'i mahkemeye sevk edildi, 152 kişi için de yakalama kararı çıkarıldı.



Hükümet tedbir planları hazırlıyor

Fransız TV kanalı TF1'de konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösterilere maske takarak katılanların cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkarılmasını destekleyeceklerini söyledi. Başbakan, olay çıkaran holiganların maçlara alınmasının yasaklanmasında olduğu gibi şiddete yönelen protestocuların da gösterilerde yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Başbakan, protestolar esnasında, mala ve iş yerlerine verilen zararın karşılanması vergi verenler tarafından değil bunları gerçekleştirenler tarafından ödeneceğini söyledi.



Sarı Yelekliler gösterisi ekonomik krize yol açabilir

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, sarı yelekli portestocuların yıllık büyüme oranını düşürerek ekonomik felakete yol açabileceğini söyledi. Europe 1 radyosu, Cnew televizyon kanalı ve Le Echos gazetesine konuşan Maliye Bakanı Le Maire, "Sarı yelek krizinin ekonomiye büyük bir maliyeti olacak. Bu krizin mümkün olan en kısa zamanda sona ermesine herkesin menfaatine" dedi.

The Bank of France, Fransa'nın son çeyrekte önceki tahminlerin yüzde 0,4 altında, yalnızca 0,2 oranında büyüyeceğini söyledi.



"İsyancıların şiddetle cezalandırılması lazım"

Yakıt fiyatlarına karşı yükselen öfkeyle çıkan protestolar daha sonra zenginlerin tarafında olduğunu iddia ettikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yöneldi.

Başbakan Philippe'nin göstericilerin bastırılmasına karşı kanun çıkarma planını açıklaması hakkında konuşan Senator Bruno Retailleau, twitter hesabından "Protestolara katılan kukuletalı maskeli isyancıların şiddetle cezalandırılması lazım" dedi.

Cumhuriyetçi Parti lideri Laurent Wauquiez ise söz konusu kanunun hemen yürürlüğe girmeyeceği için alınan kararın yetersiz olduğunu, partisinin daha önce olağanüstü hal ilan edilmesini teklif ettiğini hatırlattı. Wauquiez "Her cumartesi durumun daha da kötüleştiğini gördüğünüz halde niçin bizi dinlemiyorsunuz?" dedi.

Sol kanat lideri Jean-Luc Mélenchon ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanan tedbirler insanların bir daha gösteri yapamayacağı anlamına geliyor" dedi.

Analistler, yakıt fiyatlarının artmasını protesto etmek için başlayan gösterilerin aslında ülkede hayat pahalılığının artmasından kaynaklandığını, orta sınıfın zayıfladığını, halkın yalnızca zengin ve fakirler tabakadan oluştuğunu ileri sürüyor.

