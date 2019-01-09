Kim, dördüncü kez Çin’e gitti

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KuzeyKore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine özel treniyle dün Pekin'e gitti. Kuzey Kore medyası, perşembe gününe kadar Çin'de kalacak Kim Jong-un'a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju'nun da eşlik ettiğini duyurdu. Kim Jong-un, Şi Cinping ile 4'üncü kez bir araya gelecek. Ziyarette, Kuzey ile Güney Kore arasındaki barış görüşmeleri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.