Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Sincar’da PKK isyanı

’da isyanı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Sincar’da PKK isyanı
Irak Meclisinde Kürt asıllı Milletvekili Beşar Kiki, Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla sözde bir kaymakamı kabul etmediklerini bildirdi. Irak Meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Kiki, yapığı yazılı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'nın tarafından bir kaymakamın belirlenmesine yönelik sert tepki gösterdi. Kiki, PKK'nın girişimiyle Sincar'da örgüte yakın isimlerden oluştuğu sözde idari yetkililerin belirlendiğini aktararak, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bu durumu önleyebilecek yetkili kişi olduğunu vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincar’da PKK isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN