Sincar’da PKK isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Irak Meclisinde Kürt asıllı Milletvekili Beşar Kiki, Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla sözde bir kaymakamı kabul etmediklerini bildirdi. Irak Meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Kiki, yapığı yazılı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'nın tarafından bir kaymakamın belirlenmesine yönelik sert tepki gösterdi. Kiki, PKK'nın girişimiyle Sincar'da örgüte yakın isimlerden oluştuğu sözde idari yetkililerin belirlendiğini aktararak, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bu durumu önleyebilecek yetkili kişi olduğunu vurguladı.