Suudi Arabistan’da tutuklanan komedyen ve aktivist eşi kayboldu

Suudi Arabistan'da ünlü komedyen Fahad el-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul, tutuklandıktan sonra ortadan kayboldu.

Vatandaşlarına yönelik sert tavırları nedeniyle tüm dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrildi. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda meydana gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile geçtiğimiz günlerde ülkesinden ve ailesinden kaçan Suudi genç kadının yaşadıkları tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Bugün yeni bir olay daha gündeme geldi. Tutuklanan ünlü komedyen Fahad el-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'den haber alınamıyor.