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’da tutuklanan komedyen ve aktivist eşi kayboldu

Vatandaşlarına yönelik sert tavırları nedeniyle tüm dünyanın gözü 'a çevrildi. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda meydana gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile geçtiğimiz günlerde ülkesinden ve ailesinden kaçan Suudi genç kadının yaşadıkları tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Bugün yeni bir olay daha gündeme geldi. Tutuklanan ünlü komedyen Fahad el-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'den haber alınamıyor.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 16:33
Suudi Arabistan’da tutuklanan komedyen ve aktivist eşi kayboldu

'da ünlü komedyen Fahad el-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul, tutuklandıktan sonra ortadan kayboldu.

Vatandaşlarına yönelik sert tavırları nedeniyle tüm dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrildi. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda meydana gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile geçtiğimiz günlerde ülkesinden ve ailesinden kaçan Suudi genç kadının yaşadıkları tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Bugün yeni bir olay daha gündeme geldi. Tutuklanan ünlü komedyen Fahad el-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'den haber alınamıyor.

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Suudi Arabistan’da tutuklanan komedyen ve aktivist eşi kayboldu
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