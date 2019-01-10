11 Eylül saldırıları ile ilgili yeni belgeler ortaya çıkarıldı!

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit eden ve 650 civarı belgeyi geçtiğimiz günlerde yayınlayan bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile ilgili 7500 kadar belgeyi daha yayınladı.

ABD hükümeti, sigorta şirketleri, avukatlık bürolarından elde edildiği söylenen yeni belgelerde, hükümetin 11 Eylül olayları ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir delil yer almıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ZARARI KARŞILAMAK ADINA SUÇLU ARAMA ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Belgelerde 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zararı karşılamak için senaryolar üzerinde duran sigorta şirketlerinin, asgari seviyede ödeme yapmak için suçlu arama çalışmaları bilgileri bulunuyor.

Buna göre sigorta şirketleri saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ve teröristleri suçlayarak işin içinden sıyrılmaya çalıştı.

BOEİNG ŞİRKETLERİNİ SUÇLAMA ÇALIŞMALARI

Belgelerde yer alan bilgilere göre şirketler, saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçakları uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketini suçlama üzerinde yoğun mesai harcadı.

Sigorta şirketleri dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, saldırılardan önceden haberdar olup olmadığı konusunda da büyük bir araştırma yapsa da herhangi bir bağlantı bulamadı.

Belgelerin ikinci kısmını yayınlayan The Dark Overlord, 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi istediklerini tekrar hatırlattı ve aksi taktirde daha çok belge yayınlayacaklarını söyledi.