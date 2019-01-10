Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Muhatabımız Trump'tır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Münbiç'te uzlaşmada başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor. ABD geri vites yapmayı öğrendi. YPG'ye harekat ABD'nin çekilmesine bağlı değil" dedi.

"Esasen bu olayı ABD'nin çekilme kararına bağlarsak tam olarak izah etmiş sayılmayız. Bizim uzun süredir ABD'den YPG'ye desteğe son vermesini istememiz ortada. 4 Haziran'da ABD'yle Münbiç Yol Haritası'nı imzaladık. Haritanın 90 gün içinde tamamlanmış olması gerekiyordu eğer bu yol haritası tamamlanmış olsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdık. YPG bölgeden çekilmeyi bırakın ABD tarafından sürekli desteklendi. Biz Fırat'ın doğusuna harekat yapacağımızı söyledikten sonra ABD çekileceğini açıkladı. Diğer taraftan bu süreçte bakıyoruz özellikle ABD'nin güvenlik birimleri başkanı bu karardan caydırmaya çalışıyorlar. Ne dediler: Türkler, Kürtleri katletmesin. Bu son derece yanlış bir üslup. Biz YPG'ye karşı Afrin operasyonunu başlattık, ABD neden o zaman değil de şimdi böyle bir üsluba girmeye çalışıyor."

"ABD'NİN GERİ VİTES YAPTIĞINI DA GÖRÜYORUZ"

Müttefikliğe sığmadığı gibi rahmetli Demirel, "Süper güçlerin geri vitesi olmaz" derdi. Burada ABD'nin geri vites yaptığını da görüyoruz. Burada karar Trump'ın ve Trump açıklamasını yaptı. Dün Pompeo da bunu açıkladı. Suriyeli Kürtler demek YPG demek değildir, Türkiyeli Kürtler PKK demek değildir. Bunu esasen herkes çok iyi biliyor. Pompeo CIA Direktörlüğü yaptı bunu herkesten daha çok bilmesi gerekiyor." "YPG'nin sürgüne gönderdiği yüzbinlerce Suriyeli Kürt var Türkiye'de. Bizim problemimiz şu bir terör örgütü var ve ABD bu terör örgütüne destek veriyor. Bu terör örgütü ABD'nin desteğiyle Arapların yaşadığı yerleri zorla kontrol ediyor. Madem ABD haklar konusunda son derece hassas, YPG Suryanilere eziyet ediyor. Bunları niye duymuyorsunuz."

"TRUMP'IN VERDİĞİ SÖZ BİZİM İÇİN GEÇERLİDİR"



"Koskoca bir devletin tüm NATO müttefikliğimize ve işbirliklerimize rağmen bir terör örgütüne sığınması doğru bir şey değildir. Recep Tayyip Erdoğan da bir söz verdiği zaman durur. Münbiç Yol Haritası'nın uygulanması ve Fırat'ın doğusundan YPG'nin tamamen çekilmesi önemli. Son gelişmeler budur. Biz bu işin peşini hiçbir zaman bırakmadık. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız ABD'nin çekilmesine bağlı değil. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna gireceğiz dedi. Şimdi ABD çekileceğiz diyor ama sahada çekilmemesi için çalışanlar var. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir. Bolton'un ve diğerlerinin açıklamalarını görüyoruz ki onlar çekilme taraftarı değil. Burda Trump'ın verdiği söz belli."

RUS BİRLİKLERİN MÜNBİÇ'TE DEVRİYE



Münbiç'te ABD var, kontoründeki YPG var. Ortak devriyelerimiz var. Geçen yıldan beri Münbiç'in etrafında rejim ve Rus unsurlar da var. Yine rejimin Münbiç'e gireceği yalanını ortaya attılar, rejim yalanladı. YPG herkesi kullanmaya çalışıyordu ama Rusya gerçekleri gördü. Şimdi YPG yeni müttefikler aramaya çalışacak, rejimle işbirliğine gitmeyi denediler. Karşılıklı şartları uyuşmuyor o başka bir şey rejim de biliyor bunların amacının ne olduğunu. Önümüzdeki günlerde girift ilişkiler olabilir ama bizim tek bir hedefimiz var oradaki terör örgütleri."

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON



"Bu konuda Türkiye kararlıdır. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı'nda Türkiye'nin kararlılığı görüldü. Bu kararlık var ama zamanlamasına ilişkin kararı da biz veririz bu konuda kimseden izin almayız. ABD çekiliyorum derken Sayın Cumhurbaşkanımız bir bekleme sürecine geçelim dedi ama bu iş uzatılırsa, gerçek olmayan söylemlerle bu işi savsaklamaya çalışırlarsa biz de bu kararı uygulamaya koyarız."

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

Bu konuda gerekli açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız gerektiği zaman yapar.

İDLİB'DE SON DURUM: RADİKALLER MUHALİFLERE SALDIRIYOR, TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ



"Burada terör örgütlerinin olduğu bir gerçek. Bu terör örgütlerini İdlib'e biz getirmedik bizzat rejim otobüslerle teröristleri İdlib'e getirdi. Amaç bunları bahane ederek İdlib'e saldırmaktı bunu da yaptılar. Silahsızlanmış bölgeden çekilmelerini büyük ölçüde sağladık. Bir de ılımlı muhalefet var her zaman radikal gruplara karşı mücadele etti. Radikaller güç kazanmak için muhalefete ve sivil halka saldırıyorlar. İçlerinde yabancı terörist savaşçılar var. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutabakatın içinde İdlib içinden tacizin olmaması diğer taraftan rejimin de buraya saldırmaması. Mutabakat budur. Bu saldırı rejime ya da Ruslara yönelik bir saldırı değil. HTŞ'nin diğer taraflara saldırması olursa bir risk ortaya çıkar. Bu mutabakatın uygulanmasında ufak tefek gecikmeler olabilir ama genel anlamda İdlib Mutabakatı başarılı bir şekilde uygulandı."

"SADECE RUSLARLA DEĞİL HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ"



"Biz sadece Ruslarla değil, terör bölgesinde neler yapılacağını herkesle görüşürüz. Terör örgütlerine karşı bugüne kadar Ruslarla ilişkilerimiz iyi."



PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ



"İki görüşme planlanıyor. Birincisi ikili görüşme, diğeri Soçi'de başlayan üçlü görüşme. Önümüzdeki haftalarda bu üçlü zirve için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ruslardan tarih tekliflerini bekliyoruz."

"RUSLAR DA YPG'NİN SİLAH BIRAKMASINI İSTİYOR"



"Rusya'nın ve İran'ın bu konulardaki tutumu açık. Diyorlar ki tüm Suriye toprakları Suriye'nindir. Biz de diyoruz ki Suriye toprakları bütündür. Bunda da hemfikiriz. Burada ABD çekilirken koz verecek adımlardan herkesin kaçınması gerekiyor. Bu bizim YPG'yle mücadelemizi kapsamıyor. Güvenlik endişesinin de olmaması gerekiyor. Rejim gelince YPG'yle nasıl bir işbirliğine gidecekler bilmiyoruz. Bu temel kriterlerde anlaştığımız zaman problem olmaz. Rusların da YPG'nin de silah bırakması gerektiği açıklaması, YPG'nin ne kadar tehlikeli olduğunun göstergesidir."

"Irak var şimdi. Bu işleri Irakla da koordine etmemiz lazım. Irak artık hükümetini kuruyor. Irak'la da işbirliği yapacağız. Bölgedeki güçler ve aktörlerle bu işleri koordine etmek istiyoruz."

DAEŞ'LE MÜCADELE NASIL OLACAK



Bu konularda görüşüyoruz. Türkiye tek başına DAEŞ'le mücadele etme kapasitesine sahiptir. Irak'ta da DAEŞ'le mücadele ettik. Bugünün imkanlarıyla bunlar Türkiye için zor değildir.



S-400 ANLAŞMASINA KİMSENİN SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK



"ABD Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya'yla yaptığımız bir anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz, artık dayatmaları kabul etmeyen bir Türkiye var. Biz ABD'ye de şeffaf olduk, "Bizim ihtiyacımız var sizden istedik vermediniz". NATO'nun da görüşü bu yönde, "NATO müttefikleri istedikleri hava savunmasını alabilir". Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır."