Fırat’ın doğusu için Afrin kararlılığı

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi. Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın Suriye topraklarında güçlenerek Türkiye'ye tehdit oluşturmasının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Adımlarımızı nasıl Afrin'de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı ile Fırat Nehri'nin batısında Cerablus bölgesinde ve El Bab'a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, "Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzuru bizim için de çok önemlidir" dedi.Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor" dedi.Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM ve AB ile temas halinde konunun insani boyutuna ilişkin çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Bir taraftan Türkiye'deki mülteciler, diğer taraftan şimdi Suriye'ye dönmeye başlayan 300 binden fazla Suriyeli ve diğerlerini, insani yardımları nasıl oluşturabiliriz, geri dönmeleri için neler yapabiliriz, bunları uluslararası camia ile yürütmeye çalışıyoruz" dedi. ANKARABakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı girişimini İspanya ile canlandırmak istediğini dile getirerek girişimin merkezini İstanbul'a taşıma önerisi olduğunu, bunu BM ile değerlendirdiklerini, BM'nin de istemesi halinde merkezi İstanbul'a taşıyabileceklerini söyledi. Çavuşoğlu, İstanbul'u New York, Cenevre ve Viyana'dan sonra BM'nin önemli bir merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti.Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Yeni platformumuzla Kıbrıs etrafında sondajlara başlıyoruz" dedi.Çavuşoğlu, mayıstaki AP seçimleri öncesi bazı üye ülkelerde Türkiye karşıtlığının devam etmesini beklediklerini ve AB kurumları ile vize serbestisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, göç mutabakatının devamı gibi konularda iş birliğinin sürdüğünü belirtti.Çavuşoğlu, "Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimiz arasında olacak" değerlendirmesinde bulundu.