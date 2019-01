İngiltere, martta AB’den çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere Başbakanı Theresa May, Meclis'te düzenlenen "Başbakan'a Sorular" oturumunda ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) öngören anlaşma hakkında konuştu. May, ülkesinin 29 Mart tarihinde AB'den tamamen ayrılacağını duyurdu. May geçtiğimiz günlerde, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda oylamaya sunacağını açıklamıştı. İngiltere'de ab'den ayrılma konusunda yeni bir referandum yapılması için kampanya yürüten gruplar da bulunuyor. İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.