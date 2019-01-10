Pompeo’dan Fırat’ın doğusuna olası operasyon hakkında flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin YPG'ye yönelik olası operasyonu için ABD'nin bu ülkedeki askerlerini çekme planlarını durdurmayacağını söyledi.

Pompeo'nun dün gerçekleştirdiği Bağdat ve Erbil ziyaretleri, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman'ı kapsayan geniş bir Ortadoğu gezisi kapsamında yapıldı.

Suriye'deki 2,000 askerin çekileceği açıklandıktan sonra ABD'nin politikasını bölge ülkelerine açıklama görevi Pompeo'ya düşüyor. Bu karar üzerine ABD Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmişti.

Washington, kendi askerlerini çektikten sonra da terörist YPG'nin güvenliğinin sağlanacağını söylüyor. Ancak Türkiye, ABD'nin desteklediği YPG militanlarını PKK'nın uzantısı olduğunu vurguluyor. YPG'ye karşı sınır ötesi operasyona hazırlanan Türkiye bu teröristleri ABD'nin çıkışından sonra korunması önerisini reddediyor.

"JOHN BOLTON'UN ÖNERİSİ CİDDİ BİR HATA"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Ankara'ya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Kürtlerin korunmasının ABD'nin Suriye'den çekilmesi için bir ön koşul olduğu yolundaki sözlerini reddetti ve bu önerinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi.

"TÜRKLERLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"

Erbil'de, Erdoğan'ın bu tavrının ABD'nin asker çekme planlarını riske atıp atmayacağını soran gazetecilere Pompeo şu yanıtı verdi:

"Hayır. Şu anda (Türklerle) görüşme halindeyiz ve (çekilmeyi) birliklerimizin korunmasını sağlayacak biçimde nasıl yapacağımızı konuşuyoruz."