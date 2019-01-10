Türkiye’ye karşı şer ittıfakı

BUGÜN NELER OLDU

MısırSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail istihbarat yöneticilerinin, Türkiye'nin bölgedeki etkisini kırmak amacıyla terör örgütü PKK/ YPG'yi desteklemek ve Beşar Esad rejimiyle yakınlaşmak gibi bir dizi adım planladığı öne sürüldü. İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesinin başyazarı David Hearst, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE istihbaratından üst düzey isimlerin geçen ay bir Körfez ülkesinin başkentinde İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ile bir araya geldiğini yazdı. Körfez kaynaklarına dayandırılan haberde, Mossad şefi Cohen'in "İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor" sözlerini kullandığı ileri sürüldü.Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD ile ilişkilerini düzeltmek için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinde yardımcı olma girişimi toplantıda planlanan ilk adım.İkinci adımın, "Irak'taki Sünnilerin Türkiye ekseninden çıkması yönünde ikna çabalarının" olduğu aktarıldı.Diğer adım Esad ile Arap ülkelerinin yeniden diplomatik ilişkiler tesis etmeleri oldu.Hearst, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturan terör örgütü YPG/PKK'yı desteklemenin Ankara'nın etkisini kırmak için dördüncü adım olduğunu öne sürdü.İstihbarat amirlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle yakınlaşarak, Erbil'in Ankara ile ilişkilerini geliştirmesine engel olmayı planladığı iddia edildi.