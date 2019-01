YPG/PKK mağduru Suriyeli Kürt annenin acı feryadı

- Suriye'de çocukları terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen ve Kamışlı'daki ev, araba ve iş yerleri elinden alınan Meryem Şeyhani, torunlarıyla yaşadığı Şanlıurfa'da ülkesine döneceği günü bekliyor - Şeyhani: - "Oğullarım, canlarım gitti. Günde bir kere değil bin defa ölüyorum. Çocuklarım sürekli aklımda, bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Benim ciğerim nasıl yandıysa Allah onlarınkini de yaksın" - "Onların (YPG/PKK) Kürtlükle alakaları yok, aksine onlar bize zulmettiler. Biz de Kürdüz ama terörist değiliz. YPG/PKK Kamışlı ve Rasulayn'da taş üstünde taş bırakmadı. İnsanlara her türlü kötülüğü yapıp, mallarını ellerinden aldı"

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Suriye'de iki oğlu terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen ve Kamışlı'daki ev, araba ve fırınları elinden alınan Meryem Şeyhani, yaşadığı acı dolu günleri unutamıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgelerini işgal edip, burada yaptığı zulüm nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyeli Kürt aile, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu.

Suriye'de savaş ve teröristlerin yaşattığı kötü günleri unutmaları için yıllardır Türkiye'de en iyi şekilde misafir edilen aileler, topraklarının YPG/PKK'dan temizleneceği günün hayalini kuruyor.

Suriye'de büyük acılara tanıklık eden ve iki oğlu genç yaşta terör örgütü tarafından katledilen Suriyeli Kürtlerden 58 yaşındaki Meryem Şeyhani, torunlarıyla Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kiraladıkları evde yaşamlarını sürdürüyor.

Şeyhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden Kamışlı'nın varlıklı ailelerinden biri olduklarını belirterek, ev ve arazilerinin yanı sıra fırın işleterek yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Savaşın başlamasının ardından hayatlarının kabusa döndüğünü anlatan Şeyhani, "Farklı yerlerde savaştan kaçarak Kamışlı'ya gelen insanlara yardım etmeye çalışıyorduk. Onlara üç katlı evimizi tahsis ettik ama bundan sonra güçlenmeye başlayan YPG/PKK, kendilerinden olmadıkları için evi alıp insanları sokağa attı. Onlara karşı çıkanları ise hapsetti. Ama biz yine onların emrine girmedik, araçlarımızı, ev ve iş yerlerimizi aldılar. Bunun üzerine biz de ÖSO kontrolündeki Rasulayn'a kaçtık." dedi.

Meryem Şeyhani, daha sonra terör örgütünün Rasulayn'a saldırması üzerine oğulları Taha ve Muayyed'in onlara karşı savaştığını dile getirerek, evlatlarının bir süre sonra hayatını kaybettiğini aktardı.

- "Ciğerim nasıl yandıysa Allah onlarınkini de yaksın"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ı işgal etmesi üzerine Türkiye'ye geçtiklerini anımsatan acılı anne, şöyle devam etti:

"Oğullarım, canlarım gitti. Günde bir kere değil bin defa ölüyorum. Çocuklarım sürekli aklımda, bir an olsun aklımdan çıkmıyor. Benim ciğerim nasıl yandıysa Allah onlarınkini de yaksın. Onların (YPG/PKK) Kürtlükle alakaları yok, aksine onlar bize zulmettiler. Biz de Kürdüz ama terörist değiliz. YPG/PKK Kamışlı ve Rasulayn'da taş üstünde taş bırakmadı. İnsanlara her türlü kötülüğü yapıp, mallarını ellerinden aldı. Yaklaşık 6 yıldır buradayız. Allah'tan ve Türkiye'den başka kimsemiz yok. O yüzden yardım bekliyoruz. Topraklarımızı bunlardan temizlesinler, evimize dönmek istiyoruz. Orada hem Arap hem Kürtlere büyük zulüm yaptılar. Biz her şeyden önce Müslümanız ama PKK'nın ne olduğu bilinmiyor. Bu kadar insana zulüm ettiler. Özellikle dindar insanlara çok kötülük ettiler. Bunu başka kimse yapmaz."

Meryem Şeyhani, Türkiye'ye geldikten sonra büyük oğlu Muhammed'in ailesini alarak Almanya'ya gittiğini ancak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için geri döndüğünü ifade ederek, uzun süredir ondan da haber alamadığını kaydetti.

Bu nedenle torunu ve gelinine kendisinin baktığını gözyaşlarıyla anlatan Şeyhani, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki oğlum şehit olmuştu, Muhammed'le hayata tutunuyordum ama o da gitti, ne oldu bilmiyorum. Artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı torunlarım, gelinim kötü durumda. İnşallah oğlum Türkiye'nin yardımıyla bulunacak, sağ mı ölü mü bilmek istiyorum. Biz zengin bir aileydik ama hiçbir şeyimiz kalmadı."