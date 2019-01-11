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merkezi yönetiminden IKYB’ye bayrakları indirmesi için 24 saat süre!

merkezi hükümeti, 'te bulunan parti binalarına tekrar bayrak asan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bayrakların indirmesi için 24 saat süre verdiğini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 13:22
Irak merkezi yönetiminden IKYB’ye bayrakları indirmesi için 24 saat süre!

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü Kerkük'teki Kürdistan Yurtseverler Birliği binalarına asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını indirmesi, IKBY'ye 24 saat verdiklerini açıkladı.

Eylül 2017'de IKBY'nın eski Başkanı Mesut Barzani'nin gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun ardından Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almıştı. Söz konusu bölgelerde IKBY bayrakları yasaklanmıştı. Öte yandan dün Irak'ın Kerkük kentinde, IKYB binalarına ve caddelerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılması krize yol açmıştı.

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Irak merkezi yönetiminden IKYB’ye bayrakları indirmesi için 24 saat süre!
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