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Milyarder yapan boşanma

Amazon’un kurucusu ile yazar eşi Bezos’un 25 yıllık evliliklerini bitirme kararının, dünyanın en zengin kadınları ve erkekleri listelerinde sıralamayı değiştirmesi bekleniyor

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Milyarder yapan boşanma
Tam 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacak. MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa, kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Meyers'in kişisel serveti 45.6, Bill Gates'in serveti ise 93 milyar dolar. Ayrılma kararlarını dün Twitter'dan "Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" diyerek duyuran Bezos çifti servet paylaşımı konusunda yorum yapmadı. New York'taki Rower LLC hukuk şirketinden Karin Lundell, ayrı bir düzenleme yapılmadığı takdirde servetin eşit olarak bölüşülmesinin hemen hemen kesin olduğunu söyledi. 25 yıl önce kurulan Amazon, bu hafta başında Microsoft'u geride bırakarak borsada işlem gören en değerli şirket olmuştu.

'YİNE EVLENİRDİK'
54 yaşındaki Jeff Bezos ve 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, Twitter'daki açıklamalarında şöyle dedi: "Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnettarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız." Çiftin biri evlatlık olmak üzere dört çocukları var.
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Milyarder yapan boşanma
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