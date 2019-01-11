Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Musul’da 38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!

’da 38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!

’ın kentinde içinde 38 kadın cesedinin olduğu bir toplu mezarın daha bulunduğu açıklandı. Cesetlerin kimliklerini öğrenmek ve sahiplerine teslim etmek için soruşturma başlatıldı. Kentte bugüne kadar 200’den fazla toplu mezar bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:38
Musul’da 38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!

Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçleri, kentin 40 kilometre güneyinde yer alan Şora ilçesine bağlı Kabir köyü yakınlarında bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Toplu mezarda tümü kadın olmak üzere toplam 38 cesedin bulunduğunu belirten kaynak, yapılan araştırmalara göre kadınların terör örgütü DEAŞ tarafından öldürdüğünü vurguladı. Cesetlerin kimliklerini öğrenmek ve sahiplerine teslim etmek için soruşturma başlatıldı.

200'DEN FAZLA TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Haziran 2014'ten 2017'nin sonuna kadar terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkent ilan ettiği Musul'da binlerce kişi örgüt tarafından katledildi. Kentte bugüne kadar 200'den fazla toplu mezar bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Musul’da 38 kadın cesedinin olduğu toplu mezar bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN