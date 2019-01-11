Times: Erdoğan YPG konusunda haklı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesindeki haberde Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Haberde terör örgütü PKK ile YPG arasında gerçekte hiçbir fark olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduğu kaydedildi. Haberde "Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD var. Diğer yanda ise ideolojisi, modası geçmiş Marksizm ile Murray Bookchin adlı az tanınan bir anarşist felsefecinin inancı arasında gidip gelen bir grubu olan YPG var. Ortadoğu'daki en tuhaf dostluğun ABD'nin YPG'yle askeri ittifakı oldu" denildi.Times gazetesi tam da bu noktada, terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığını ve ABD'nin esasında kendisinin "terörist" olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın haklı olduğunu yazdı.Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan İdlib, Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve Esad rejimi karşıtı siyasi gruplar arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı.