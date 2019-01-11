‘‘Trump, Suriye’de tekrar eyleme geçmek istiyor’’

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Ortadoğu turu kapsamında dün Mısır'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye'den çekilmeyleilgili yeni bir açıklama yaptı. Ülkesinin askerlerini Suriye'den çekeceklerini yineleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, "Trump Suriye'de tekrar askeri eyleme geçmek istiyor. Ancak bunu yapmayacağını umuyoruz" diyerek ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yanlış politikaları nedeniyle İran'ın Suriye'de güçlendiğini belirten Pompeo, Suriye'de İran'a ait bütün güçleri çıkarmak için çalışacaklarını kaydetti.