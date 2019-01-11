YPG’ye harekatımız ABD’ye bağlı değil

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına dair son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, ABD'nin, Münbiç yol haritasının uygulanmasına biraz daha olumlu bakmaya başladığını söyledi.Çavuşoğlu, bir an önce bunun uygulanması ve YPG'nin Fırat'ın doğusundan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil ki. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna da gireceğimizi ve harekatı başlatacağımızı söyledi. O gün ABD'nin çekileceğini biz de bilmiyorduk" diye konuştu."ABD geri vites yapmayı da öğrendi ancak sahadaki teröristler sıkıştı, bu panik ondan. Muhatabımız Trump'tır çünkü kendisi Cumhurbaşkanımıza iki kez çekileceklerinin sözünü verdi" diyen Çevuşoğlu, "YPG'ye yönelik hareketimizin ABD'nin çekilmesiyle ilgili değil. Biz ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör örgütüne karşı elimizden geleni yapacağız. Harekat başlayacak ama zamanlama noktasında beklediğimiz şeyler var, kimseden emir alamayız. Çekilme uzarsa biz operasyonu başlatırız" dedi.Çavuşoğlu ayrıca, PYD/ YPG/PKK'nın varlığının bölgenin istikrarsızlığı bakımından çok büyük bir tehlike olduğuna dikkati çekerek YPG/PKK'nın Süryanilere, Ezidilere ve bölge halkına baskılarına dikkat çekti.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek başına DEAŞ ile mücadele kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı. Çavuşoğlu, "İki görüşme planlanıyor. Biri ikili görüşme. Bir de biliyorsunuz, Soçi'de başlayan üçlü zirve. Yani Soçi formatı ya da Astana formatı da diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ABD'den alınacak Patriot sistemi hakkında ise "Kimse bize dayatma yapamaz. S-400 şartı koyarlarsa anlaşmamız mümkün değil" dedi.