Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Fransa'dan DEAŞ'a hava harekatı!

'dan 'a hava harekatı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının 'nin Hajin bölgesinde 'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 13.1.2019 06:41
Fransa'dan DEAŞ'a hava harekatı!

CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DEAŞ'tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak DEAŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği, ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi.

Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'dan DEAŞ'a hava harekatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN