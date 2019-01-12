Kaşıkçı 100 gün önce katledilmişti ve Cidde’de her şey eskisi gibi...

İŞTE MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI...

Dünyada görüşüne saygı duyulan gözlemciler Kaşıkçı cinayetinin azmettireni olarak Suudi Arabistan veliahdı Muhammed bin Selman'ı görüyor.

Ama Muhammed bin Selman'ın sırtını dayadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelenleri için bu cinayette kimin suçlu olduğu değil, Suudi Arabistan'ın petrol paralarının Amerika dışında başka bir ülkeyi fonlamaması önemlidir.

MUHAMMED BİN SELMAN

Rusya'nın Putin'inin ve Çin'in Şi Ping'inin Arjantin'deki G-20 Zirvesinde Muhammed binSelman'a ilgi göstermeleri, Amerika'nın bu adama karşı olan muhabbetini körüklemiştir.

Kaşıkçı cinayeti ertesinde bu olayı incelemek için hemen Suudi Arabistan'a ve sonra da Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu olayı adeta unutmuştur. Çıktığı son gezide Suudiler'in ayıpları değil, İran Pompeo'nun ana uğraş konusudur.

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