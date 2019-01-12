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Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla karşıtı zirveye katılıyor

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla birlikte ’nin Polonya'da düzenleyeceği karşıtı zirveye katılacak. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin Polonya’nın başkenti 'da 13-14 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği ve birçok Arap dışişleri bakanının da katılacağı “ ve İran yayılmacılığı” konulu zirveye İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edildiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 19:26
Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor

Haberlerde, Netanyahu'nun Varşova'da ABD tarafından düzenlenecek İran karşıtı zirveye katılmasının beklendiği kaydedildi.

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İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberinde ise Netanyahu'nun iki hafta önce katılım daveti aldığı ancak zirveye katılıp katılmayacağına dair net bir durumun olmadığı ifade edildi.

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POLONYA'DA ORTADOĞU ZİRVESİ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu.

Pompeo Mısır'da yaptığı açıklamada, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek." demişti.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

Zirveye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." ifadesini kullanmıştı.

Zarif, İran'ın 2'nci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları kurtardığını ancak bu ülkenin şimdi "İran karşıtı umutsuz bir 'sirke' ev sahipliği yaptığını" vurgulayarak, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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ARAP ÜLKELERİNİN İŞGALCİ İSRAİL'LE NORMALLEŞME SÜRECİ!

Başta Körfez olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla ve aleni bir şekilde, tarihinin en sağcı hükümetinin iktidarda olduğu İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı görülüyor.

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Bölge halklarının "Filistin ve diğer Arap topraklarının işgalcisi" olarak gördüğü İsrail'le, Arap ülkelerinin normalleşme sürecinin, özellikle son üç yılda davetler, ziyaretler, toplantılar, bildiriler ve etkinlikler aracılığıyla hızlanması dikkati çekiyor.

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İsrail Başbakanı Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığında İsrailli diplomatlara hitap eden Netanyahu, "Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor." ifadesini kullanmıştı.

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Netanyahu Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor
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