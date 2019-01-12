Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması” projesi protesto edildi

Demokratik Filistin Topluluğu'nun çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan el-Menare Meydanı'nda toplanan binlerce Filistinli, ABD'nin İsrail-Filistin sorununu çözüme kavuşturması bağlamında planladığı projeyi protesto etti.

Yüzyılın Anlaşması projesini kınayan göstericiler, Hamas ve Fetih hareketlerine Filistin iç bölünmüşlüğünü bitirme çağrısı yaptı.

Filistinliler, İsrail-Amerikan planlarıyla mücadele için ulusal birliği talep eden sloganlar attı, bu çerçevede talepler içeren dövizler taşıdı.

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro Üyesi Halid Mansur AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı, Filistin milli projesini hedef alan Yüzyılın Anlaşması'nın ret konusunda yek vücuttur." dedi.

Mansur, Filistinli grupların bir an önce Filistin davası etrafında birliklerini sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, "ABD ve İsrail'le ancak bir olduğumuzda mücadele edebiliriz. İşte bugün birlik çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Parti veya kişisel hesapların milli menfaatlerin önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Mansur, Hamas ve Fetih hareketini bölünmeye son verme çağrısında bulundu.

"ABD, YÜZYILIN ANLAŞMASI'YLA İSRAİL'İ BÖLGEDE MEŞRULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR"

YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "‎‎Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziran 2018'de Orta Doğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

İsrail'in HaYom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.

FKÖ Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Orta Doğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının; İsrail'i bölgede meşrulaştırmayı, Arap ülkeleriyle normalleşmesini ve Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.