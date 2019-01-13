Cami arazisine tapınak tartışması

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Hındıstan'da iktidardaki Bhartiya Janata Partisinin (BJP) Başkanı Amit Shah, Müslümanlar ve Hindular arasında on yıllardır anlaşmazlığa konu olan Babri Camisi arazisinde yeni bir Hindu tapınağı inşa edilmesi çağrısında bulundu. Shah, Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı Ulusal İcra Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada cami arazisi için "BJP, Ram Mandir'in (tapınak) en kısa sürede inşa edilmesini istiyor" dedi. Yüksek Mahkeme, Babri Camisi arazisi davasıyla ilgili önceki gün yapacağı görüşmeyi, 5 yargıçtan birinin davadan çekilmesi üzerine ertelemişti.