Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Dışişleri Bakanı, Kralı ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile öldürülen gazeteci olayını görüştü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 17:05

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Kral ile Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı meselesini görüşen Pompeo, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan herkesten hesap sorulmalı" dedi.

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prensi ile Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "soruşturma ve yargı sürecini" konuştuğunu açıkladı. Pompeo, "Kral ve Veliaht Prensi, Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap sorulması gerektiği ile ilgili hemfikir" ifadesini kullandı.
Öte yandan Pompeo, Orta Doğu turunu keserek ailevi bir cenaze için ülkesine döndüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Kralı ile Kaşıkçı cinayetini görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN